DreamWorks' nyeste animasjonsfilm, Ruby Gillman, Teenage Kraken kommer på kino i sommer

DreamWorks Animation har vært på litt av en rull som i det siste. Helt siden det økte animasjonsspillet med The Bad Guys, har selskapet fulgt opp med det virkelig imponerende Puss in Boots: The Last Wish, og når det gjelder hva det har planlagt videre, vil denne sommeren bringe en film som kombinerer tenåringsproblemer med forfedres sjømonstre.

Kjent som Ruby Gillman, Teenage Kraken, ser denne filmen Lana Condor gi uttrykk for den titulære karakteren som navigerer komplikasjonene ved å være både tenåring på videregående skole og en etterkommer av den kongelige familien av legendariske sjøkrakener.

Med Toni Collette, Annie Murphy, Will Forte, Sam Richardson og Jane Fonda alle i hovedrollene, ser denne filmen ut til å ha en veldig fargerik animasjonspalett, og med den kommer på Juni 30, 2023, har vi nå også en trailer å gawk på, som du finner nedenfor.

Kommer du til å sjekke ut Ruby Gillman, Teenage Kraken i sommer?