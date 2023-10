Dreamworks sparker ansatte etter at den siste filmen flopper

HQ

Studioet som ga oss Shrek, Kung Fu Panda og How to Train Your Dragon må si opp ansatte. Dette skjer etter at deres siste film Ruby Gillman, Teenage Krakenfloppet, og nå må 70 ansatte forlate jobbene sine i Dreamworks, blant annet som følge av dette. Dette utgjør omtrent fire prosent av den totale arbeidsstokken, og en talsperson for selskapet sier følgende om den triste nyheten:

"DreamWorks Animation har redusert arbeidsstyrken med ca. 70 stillinger. De berørte stillingene fordeler seg på bedriftsfunksjoner, spillefilm-, TV- og teknologiavdelinger som en del av en generell kostnadsreduksjon."

Rubys fiasko er imidlertid ikke den eneste grunnen til nedbemanningen. Andre årsaker som nevnes er Hollywood-streiken og økte produksjonskostnader, og man håper at den nye filmen Trolls Band Together vil snu trenden.

Har du sett Ruby Gillman, Teenage Kraken og hva synes du om filmen?