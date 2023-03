HQ

Hvis du synes store spill kopierer hverandre litt for ofte i dag, og at det bare handler om live-service og multiplayer-systemer, så byr heldigvis March på en liten perle fisket ut av det bekmørke dypet. Jeg snakker selvfølgelig om Dredge, det første spillet fra det lille indiestudioet Black Salt Games, et studio bestående av bare fire personer fra New Zealand.

Men disse fire personene har satt blikket skyhøyt og tenkt utenfor boksen også. I Dredge er du kaptein på din egen fiskebåt, og du må gjøre forretninger blant den lille The Marrows-øygruppen, samtidig som du i likhet med resten av øyas mangfoldige innbyggere er litt forundret over de gåtefulle hendelsene i vannet. En tung tåke legger seg over øyene hver natt, og skaper hallusinasjoner og fører til farlig galskap, fiskemutasjoner og mystiske figurer som har blitt sett tilbe gamle monumenter.

Tanken er at du styrer den lille fiskebåten din, tjener og bruker penger og utfører sideoppdrag for de forskjellige innbyggerne i øygruppen, mens en Cthulhu-lignende trussel lurer i havets mørke dyp. Det er en slags overlevelsesskrekk på åpent hav. Fire personer i New Zealand har kommet opp med dette og jeg må si at det ganske vellykket.

Dette er en annonse:

Det er imidlertid først og fremst spillets oppsett og den merkelige blandingen av narrative elementer som skaper underholdning, spenning og engasjement, fordi Dredge mangler en organisert fortelling. Jada, et av oppdragene ender opp med å bli midtpunktet og fører til en faktisk avslutning, men stødige beats som gir en følelse av progresjon er noe iøynefallende ved deres fravær her. Når det er sagt, prøver Black Salt å senke tempoet litt, så du besøker nye øyer i løpet av spillets gang. Du oppdager også nye detaljer om truslene som plager The Marrows når du oppgraderer båten. For det meste fungerer det bra, men den generelle flyten trenger litt finpussing.

Karakterene du møter er sære, sprø, gåtefulle og spennende på akkurat den rette måten. Og selv om Dredge ikke er karakterdrevet, gir det alle de riktige Lovecraft-vibbene, noe som uten tvil vil glede fans av det universet. Sideoppdragene innebærer vanligvis at du finner noe eller leverer spesielle typer fisk til en destinasjon. Under normale omstendigheter vil dette bli kalt repeterende, men her er disse delmålene så organisk en del av den totale flyten at du ikke blir plaget av det. Du er en fisker, "og en fisker må fiske."

Siden det er en dag/natt-syklus her, er riktig administrering av tid nøkkelen. Du legger til kai om morgenen, gjør nødvendige reparasjoner, oppgraderinger og annet generelt vedlikehold før du begir deg ut på havet. Du vil se den lille båten fra et tredjepersonsperspektiv, og hvis du har de riktige stengene og verktøyene installert, som tar opp begrenset lagerplass, vil du fange fisk å selge. Samtidig vil du avdekke vrakdeler som kan brukes til å oppgradere skipet og andre verdisaker. Men hvis du ikke har planlagt reisen riktig, kan du finne deg selv langt fra havnen når mørket faller på og det plutselig er farer som truer i tåken. Jeg vil ikke ødelegge for mye, men å unngå å være ute for ofte om natten er en del av hele loopen, og det er enormt tilfredsstillende.

Dette er en annonse:

Det hele er pakket inn i et sparsomt lydbilde som passer til stemningen, og et semi-karikert og tegneserieaktig visuelt design som virkelig selger spillets edgy identitet. Det hele ser strålende ut, og Black Salt har fått et spill laget av fire personer til å se ut som noe designet av minst 40.

Det er lite frustrasjoner her og der. Dredge er kanskje 8-9 timer langt, og selv om det er underholdende hele veien, er det aspekter som kunne ha brukt en overhaling. Det mangler også mer tilpasning av båten din. Ja, du bestemmer hvilke verktøy du tar med deg, men du føler deg ikke så knyttet til skipet ditt som du kanskje hadde håpet. Videre blir monstrene, tåken, hallusinasjonene og uhyggen generelt enkle, uunngåelige spillelementer som både du som spiller og karakterene rundt deg anser som trivielle. Kanskje en litt lengre spilletid og en mer gradvis avsløring av truslene du står overfor ville vært bedre i det lange løp.

Men Dredge er en rungende suksess, og er et spill som er utrolig enkelt å anbefale til alle med en forkjærlighet for sære små opplevelser som kan gjøre mer enn du kanskje tror ved første øyekast.