Dredge blir film

Magnus er langt fra den eneste som synes konseptet Dredge er veldig kult, så dagens kunngjøring er veldig spennende.

Utviklerne i Black Salt Games avslører i en pressemelding at de slår seg sammen med produksjonsselskapet Story Kitchen for å lage en live-action-film av Dredge. Vi får beskjed om å tenke på det som "Den sjette sansen på vannet. En jordnær, atmosfærisk og kosmisk skrekkfilm med en blanding av HP Lovecraft og Ernest Hemingway." Definitivt ingen dårlig pitch. Det er dessverre den eneste nevneverdige informasjonen vi får i dag, for det er ikke delt noe utgivelsesvindu eller lignende, så bare tiden vil vise om den ser dagens lys eller blir dratt ned i dypet av tentakler uten et ord.