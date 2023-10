Dredge er en millionselger

HQ

Det er ingen enkel oppgave for et spill å bli en millionselger, særlig ikke for indietitler med et mindre markedsføringsbudsjett. Men det har ikke hindret Black Salt Games' Dredge i å klare det, og det ganske raskt.

For etter at Dredge debuterte 30. mars har utvikleren nå kunngjort at tittelen har blitt lastet ned over én million ganger.

Med planer om å utvide spillet med ytterligere DLC er det ingen tvil om at antallet nedlastinger vil fortsette å skyte i været, ettersom fansen strømmer til spillet og prøver seg som slepebåtkaptein på et hav fullt av eldgamle redsler.