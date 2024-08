Dredge: The Iron Rig

HQ

Black Salt Games' Dredge er en av de største indiesuksessene de siste årene. Det var teamets første spill, men takket være et unikt premiss med en enkel, men solid mekanikk, fikk spillet nok oppmerksomhet på nettet til å ha en selvforsterkende effekt. Siden den gang har studioet insistert på å utvide spillet med mer innhold, noe som kulminerte i Iron Rig, den største og muligens siste utvidelsen til spillet til dags dato.

Iron Rig kan i prinsippet gjennomføres omtrent samtidig med grunnspillet, og de relativt oppdelte delene av verden, der du blir sendt ut for å samle inn de avgjørende gjenstandene som skal drive spillets fortelling fremover, blir raskt en sømløs symbiose med historien her.

Historien er forresten relativt enkel: En gigantisk oljeboringsplattform er i ferd med å fullføre de siste forberedende boringene før det gigantiske boret senkes ned i de mystiske dypene. Du dukker opp og tilbyr deg å hjelpe det grusomme Ironhaven Corporation med å få riggens ulike avdelinger i gang. Dette gjør du først og fremst ved å finne Ironhaven-avfall rundt omkring i spillverdenen, og etter hvert fører disse oljeborene til utslipp over hele verden som lokker ukjente fiskearter opp fra dypet.

Narrativt er det ikke mye nytt under solen her, og selv om tonen, historien og tilnærmingen er veldig lik de allerede eksisterende strukturene vi kjenner fra hovedspillet, er det litt tynt på bakken. Du leverer materialer, fanger nye fiskearter, leverer flere materialer, oppgraderer boreplattformen og tar til slutt et noe vilkårlig valg om plattformens fremtid, og så er du ferdig.

Det er ikke skuffende som sådan, men med tanke på at Black Salt skjøv Iron Rig fra en lansering i 4. kvartal i fjor til nå, tar det ikke noen betydelig narrativ risiko, og utvidelsen tilfører heller ikke noe til karakteren din eller det narrative rammeverket i basisspillet. Dette er "bare" en DLC - på godt og vondt.

Det er ingen nye mekanikker som sådan. Ja, du fanger ny fisk og du leverer inn nye materialer for å sette i gang utviklingen av nye avdelinger på oljeriggen. Det er den samme oppgraderingsmetaen som grunnspillet allerede behersket - det er bare mer av det her, og disse oppgraderingene resulterer faktisk i fordeler som gjør selve grunnspillet mye enklere. Så hva synes vi om det? Jøss, jeg er ikke sikker.

I tillegg stikker Iron Rig en veldig, veldig irriterende kjepp i hjulene for fremdriften din, spesielt hvis du spiller dette i et lagringsspill som allerede er fullført. For å kunne fiske i oljen må du oppgradere fiskestengene dine, noe som betyr at du i bunn og grunn må bruke tid på å reorganisere utstyret du allerede har jobbet hardt for å konstruere. Det er synd at Black Salt ikke kunne finne på mer kreative måter å legge hindringer i veien for spilleren på enn å be dem om å gjøre akkurat det samme en gang til. I stedet for å sørge for at du kan fiske overalt med det utstyret du har om bord, må du nå sørge for at alle fiskestengene dine også kan fiske i olje. Det er kult.

Dredge er et bra spill, faktisk et veldig bra spill. Det er dessuten et spill som fortjener at du bruker tid på det hvis du ikke har spilt det før, og denne mer komplette utgaven som kombinerer Iron Rig-utvidelsen og The Pale Reach, gjør bare denne pakken mer robust. Men som en frittstående utvidelse er det ikke nok oppfinnsomhet til å kreve ominstallering av denne grunn alene.