Dredge utsetter Iron Rig DLC til 2024

Dredge kommer ikke til å få Iron Rig DLC innen utgangen av året, noe utviklerne har bekreftet. I stedet blir det utsatt til neste år.

Black Salt Games forteller at de er utrolig lei seg for forsinkelsen:

"For noen måneder siden var vi glade for å kunne fortelle dere om lanseringsplanene våre for den første DLC-en til Dredge, "The Iron Rig". Opprinnelig planla vi å bruke noen måneder på å lage dette spennende tillegget og lansere det i fjerde kvartal i år. Etter hvert som arbeidet skred frem innså vi imidlertid at vi trengte mer tid for å koordinere markedsføringen og gjøre lanseringen så spennende som mulig."

"Vi var oppriktig lei oss fordi vi visste at vi hadde forpliktet oss overfor alle våre dedikerte spillere, men vi var overbevist om at det bare var én vei å gå, og det var å utsette 'The Iron Rig' til neste år, samtidig som vi kunne levere en spennende DLC til spillerne våre i 2023."

Det er altså nytt innhold på vei, selv om det ikke blir like omfattende som Iron Rig-utvidelsen. Forhåpentligvis kan Black Salt Games finne på noe som gjør at ventetiden til 2024 ikke virker så lang.