Drep kaniner i Gears 5 for å feire påsken

Du ser på Annonser

Med påsken rett rundt hjørnet begynner flere og flere utviklere å presentere sine påskesatsninger for å feire. Nylig kunne vi eksempelvis fortelle om eggjakten i Fallout 76, og nå har The Coalition annonsert sine planer for Gears 5.

Men mens det er kaniner involvert, så er det ikke i dette tilfellet en lykkelig feiring akkurat. Du skal nemlig drepe dem i et event kalt Bunny Hunt Versus Event, som starter i dag og pågår i hele to uker. Disse kaninene kan forsvare seg og kommer til å drepe deg om du ikke er raskest på avtrekkeren. Sjekk ut beskrivelsen av spillmodusen under bildet:

"With Easter being very close, we have a special Versus event for you, Bunny Hunt.

A variant of Guardian, You'll spawn in with Longshots and will have one objective, kill the enemy bunny leader!

To celebrate this event, we have a special Medal group you can complete, which will grant you an appropriately themed Easter skin, the Rabid Grenadier.

• Big Bunny Energy - Get 5 kills as the Leader in the Bunny Hunt Versus Event

• Bunny Hunt Body Count - Get 50 Eliminations in the Bunny Hunt Versus Event

• Veteran Bunny Hunter - Complete 10 Rounds in the Bunny Hunt Versus Event

The event will run for two weeks, giving you plenty of time to grab the skin and check out the mode!"