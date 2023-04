Drew Barrymore vil gjerne se sin Scream-karakter komme tilbake

HQ

Drew Barrymore, som spilte Casey Becker i den originale Scream (1996) filmen, tror karakteren hennes kan komme tilbake til franchisen.

Etter at Hayden Panettierres Kirby Reed kom tilbake fra Scream 4 i franchisens siste del, Scream 6, spurte Barrymores venn Ross Matthews henne på talkshowet hennes (takk, GamesRadar) om Casey kunne ha en lignende vekkelse.

Matthews sa: "Jeg spurte deg om kanskje karakteren din, kanskje, overlevde, du vet, leger kan gjøre fantastiske ting!

"Og du sa, kanskje det er en sjanse for at hun overlevde. Så, gjør dette at du vil bringe henne tilbake for Skrik VII?

Barrymore svarte: "Det er morsomt. Jeg har aldri tenkt på det på denne måten, men jeg er ganske sikker på at et keisersnitt kan sammenlignes med det som skjedde med henne.

– Som bokstavelig talt. Og jeg er her! Jeg har det bra! Så kanskje Casey Becker blir bra.

– Med god skriving kan du få hva som helst til å skje. Jeg er så glad for at denne franchisen fortsatt er en så levedyktig vare. "

I alle fall, hvis Barrymore skal gjenta rollen som Casey Becker, er forfatterne sikker på å få sitt arbeid kuttet ut for dem å finne ut hvordan.