Drew Karpyshyn snakker om * Star Wars: Fate of the Old Republic*: «Jeg kommer også til å være en fan. Jeg vil ikke la meg ødelegge noen av overraskelsene.

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Neste år er det ikke mindre enn 50 år siden utgivelsen av Star Wars, uten tvil den mest inspirerende og banebrytende filmen i populærkulturen, både i seg selv og på grunn av de endringene den førte med seg i filmbransjen på den tiden – endringer som fortsatt er relevante den dag i dag. 2027 blir derfor et helt spesielt år for fans av George Lucas’ saga – som nå eies av Disney – og det forventes mange overraskelser på nesten alle områder der franchisen er til stede, fra tegneserier, bøker og TV-serier til kanskje til og med en film… og videospill. Det er tross alt altfor lenge siden teamet hos Respawn har sagt noe om den tredje (og siste) delen av Cal Kestis’ eventyr i «Star Wars Jedi»-serien.

Men hvis det er én person som ikke bare kjenner Star Wars ut og inn, men som også har spilt en aktiv rolle i å forme universet slik vi kjenner det i dag, er det Drew Karpyshyn, hovedforfatter på Star Wars: Knights of the Old Republic, og også forfatter av romanene som utspiller seg under Sith-krigene: The Old Republic: Revan og Darth Bane-trilogien. Forfatteren deltok på årets 15. utgave av Celsius 232-festivalen og var med i et panel for å diskutere sitt arbeid og sin karriere, og vi hadde også gleden av å snakke med ham i lengre tid i et intervju, som du kan se med undertekster nedenfor.

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Selv om samtalen hovedsakelig dreide seg om hans kommende spill, Exodus, som skal slippes tidlig i 2027 og som både gjenspeiler ånden og har med mange veteraner som jobbet med Mass Effect hos BioWare, snakket Karpyshyn også med oss om tiden han jobbet med KOTOR, og hvordan «den vrien» også var en viktig inspirasjonskilde for den store avsløringen i handlingen flere år senere i Mass Effect 2.

«Det var litt bekymring i starten, igjen, fordi alle så det komme i manusene. Men så innså vi at manuset bare var på noen få sider. Det var et veldig kort sammendrag. Det er mye enklere. Og i praksis fungerte det veldig bra. Igjen, noen ser åpenbart alltid hver eneste vending komme. Noen er bare sånn.

«Men for de fleste tror vi det var en veldig hyggelig overraskelse, og som du sa, det slo virkelig folk helt av banen.»

Selv om Drew ikke er involvert på noen måte i de nåværende Star Wars-titlene som er under utvikling, følger han ett bestemt prosjekt veldig nøye: Star Wars: Fate of the Old Republic:

Selv om jeg ikke er involvert, kjenner jeg mange av dem som er det. Og Casey Hudson – jeg jobbet lenge sammen med ham hos BioWare. Veldig, veldig talentfull og kreativ. Casey er fantastisk. Så jeg gleder meg veldig til å se noe som kommer i samme ånd, selv om jeg ikke var involvert i det. Så jeg kommer også til å være en fan. Jeg vil ikke la meg ødelegge overraskelsene.

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hele intervjuet med Drew Karpyshyn ovenfor, der vi snakker om karrieren hans, arbeidet hans med Baldur's Gate II: The Throne of Bhaal, Mass Effect og mye mer.