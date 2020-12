Drift 21 får multiplayer-modus

Du ser på Annonser

Drift 21, som for øyeblikket er tilgjengelig i Early Access via Steam, har nylig fått en multiplayer-modus hvor opptil seks spillere kan bli med på mora og drifte rundt banen for å samle mest poeng innen en tidsramme. Dette er bare begynnelsen og flere justeringer og tilføyelser venter i nær fremtid.

Utviklerne tar imot feedback fra spillere for å forbedre multiplayer-modusen løpende og kommer med oppdateringer når det trengs.

Er du interessert i Drift 21 kan du ta en titt på traileren nedenfor.