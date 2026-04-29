Driv en bar i en postapokalyptisk verden med On the Rocks, som kommer til Early Access i år

I videospillverdenen er det aldri mangel på nye innfallsvinkler til den postapokalyptiske overlevelsessjangeren, men det er få av disse spillene som lar deg drive en pub i hjertet av helvete på jord. Vel, her er On the Rocks.

Overlevelses- og forretningsstyringsspillet der du må vedlikeholde og dekorere en bar i en ødemark som kunne ha kommet rett fra et kassert Mad Max- eller Fallout-manus, kommer til Early Access i 2026.

Utforsk det ukjente mens du møter giftige innsjøer, plyndrere, mutanter og alle slags redsler som er etterlatt av det kjernefysiske holocaust, og vend deretter tilbake og bruk byttet ditt til å lage deilige cocktailer, kjøpe møbler og utvide virksomheten.

"Vi gleder oss til å avsløre On the Rocks og invitere spillerne inn i den barske, solstekte verdenen", sier Aysu Ünal, medgrunnlegger av 312 Interactive. "Spillet vårt er et kjærlighetsbrev til postapokalyptiske klassikere som Fallout og Mad Max. Fans av overlevelses- og administrasjonsspill kan se frem til en unik blanding av plyndring, håndverk og det å drive en bar - en kombinasjon som sjelden utforskes i spill. Vi gleder oss til å se hvordan spillerne holder ut i vår barske, ubarmhjertige verden, samtidig som de bygger den siste baren som er verdt å besøke i apokalypsen!"

