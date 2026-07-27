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Ikke alle spill er laget for alle. Å sette seg bak rattet, gripe tak i rattet og innse etter bare noen få svinger at veien foran fører til en uønsket opplevelse, er en trist erkjennelse. « #Drive Rally viste seg å være nettopp et slikt spill. Til tross for den tidvis sjarmerende retro-estetikken forlot jeg førersetet med en bitter smak i munnen, hjemsøkt av den gnagende følelsen av å ha kjørt nøyaktig den samme ruten om og om igjen.

«#Drive Rally henter sin visuelle inspirasjon fra de bekymringsløse arkadedagene på 90-tallet. Low-poly-grafikken har unektelig sin sjarm, og dette bevisste stilvalget gir spillet en tydelig identitet med et snev av Sega Saturn- og tidlig PlayStation-nostalgi. Kontrollene er enkle å få tak på, og det tar ikke lang tid før bilene skrenser gjennom de første gruspartiene.

Dessverre avtar nyhetens glans like raskt som støvet legger seg bak bakspoileren. Til tross for de varierte miljøtemaene, opplevde jeg banene som merkelig sterile og livløse. De mangler enhver form for personlighet og føles svært livløse, og de klarer ikke å fremkalle følelsen av et levende, pulserende sted. I stedet blir miljøene tomme kulisser som raskt smelter sammen til én lang, søvndyssende kjøretur. Etter å ha fullført et nivå, oppstår aldri den febrilske nysgjerrigheten på hva som ligger rundt neste sving. I stedet melder tanken seg om at neste strekning sannsynligvis vil føles nøyaktig likt.

Spillets største styrke er den grafiske stilen.

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Det er her spillets største problem blir avslørt. Jo lenger jeg spilte, desto sterkere rammet en merkelig «Groundhog Day»-aktig følelse meg. Jeg kjørte, nådde målstreken, startet neste løp, kjørte igjen. Hele tiden endret landskapet seg på skjermen, men opplevelsen forble den samme. « #Drive Rally klarer aldri å bryte ut av sin egen monotone rytme, det overrasker deg aldri med smarte ideer som gir deg en god grunn til å fortsette – det er bare mer av det samme, i en endeløs, utmattende sløyfe.

Progresjonssystemet gjør ingenting for å lindre kjedsomheten. Å låse opp nye biler og klatre oppover i karrieren hjelper lite, siden belønningene aldri føles betydningsfulle nok til å motivere meg til å bruke noen timer til av livet mitt bak det virtuelle rattet.

På vei hjem eller til jobben? Er dette en skrekkfilm eller en racingfilm?

Jeg savnet den pulserende følelsen av at hvert nytt løp faktisk brakte meg nærmere noe større, noe episk. Kjøreopplevelsen vil sikkert appellere til de som foretrekker et lett som en fjær arkade-rallyspill fremfor realistiske simulatorer, men for meg ble det aldri engasjerende. Bilene føles altfor vektløse, svingene mangler den kirurgiske presisjonen jeg stadig lengter etter, og jeg opplevde aldri det dypt tilfredsstillende dopaminruset når en perfekt «Scandinavian flick» utføres akkurat som planlagt. Det hele føles rett og slett for flatt.

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Dette betyr ikke at « #Drive Rally er en teknisk katastrofe. Spillet kjører jevnt, den nostalgiske presentasjonen er ganske nydelig på enkelte steder, og det er tydelig at utviklerne hadde en klar visjon. Dessverre er denne visjonen altfor snever og mangler nødvendig dybde.

Kartleseren er like entusiastisk som en offentlig ansatt før morgenkaffen.

Min egen rallyreise var smertefullt kortvarig. Når hvert løp ganske raskt begynner å føles som en blek gjentakelse av det forrige, spiller det egentlig ingen rolle hvor mange nye spesialetapper utviklerne kaster etter meg. Motivasjonen erstattes av ren rutine, og rutine er det siste jeg ønsker å forbinde med et racingspill. Dessverre viste dette seg å være en skikkelig krasj etterfulgt av brann.