Drive to Survive-traileren varsler om en dramatisk sesong 6

Februar har allerede vært hektisk for Formel 1-fans. I forrige uke ble flere av bilene for 2024-sesongen avduket, og flere er planlagt denne uken (blant annet Ferrari i dag, Mercedes-AMG og McLaren i morgen og Red Bull Racing på torsdag), neste uke er det forsesongtesting i Sakhir, og uken etter kjøres det første løpet i 2024-sesongen i Bahrain. Men innimellom alt dette er det også en ny sesong av Formula 1: Drive to Survive å se frem til.

Sesongen, som kommer på Netflix 23. februar 2024, følger hendelsene i den riktignok lite konkurransedyktige 2023-sesongen, der Max Verstappen og Red Bull dominerte stort sett uten unntak. Det betyr imidlertid ikke at det ikke var drama, og teasertraileren for den nye sesongen ser ut til å forsikre deg om det.

Du kan se den nye traileren nedenfor, og det er utvilsomt planlagt en større og lengre trailer i løpet av de kommende dagene.