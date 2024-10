Drømmen er død: James Blunt kommer ikke til å skifte navn til Blunty McBluntface

HQ

Sanger James Blunt fant på en genial måte å markedsføre det nyutgitte albumet Back to Bedlam på. Musikeren lovet nemlig at hvis fansen lyttet til albumet og fikk det til å bli nr. 1 på hitlistene i løpet av debutuken, ville han lovlig bytte navn til det navnet som var det mest populære og mest populære navneforslaget i samfunnet. Dette førte til at en hel rekke kreative og morsomme navn ble delt, og favoritten var tilsynelatende Blunty McBluntface.

Men uansett, resultatet er klart ... og dessverre trenger ikke Blunt å bytte navn, ettersom Back to Bedlam ikke klarte å nå toppen av albumlistene. Albumet endte på en syvendeplass, noe som likevel er ganske imponerende for et album som er 20 år gammelt og som lå 131 uker på listene da det kom tilbake i 2004.

Blunt feiret nyheten i en video på X, der han hevdet at han virkelig var "gutted", noe han definitivt så ut til å være da agenten hans foreslo en rebranding til Blunty McBluntface uansett.

