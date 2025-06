Drømmer blir virkelighet i Netflix' neste animasjonsfilm

Hva om drømmene dine kunne bli virkelighet? Dette er spørsmålet som den neste store animasjonsfilmen fra Netflix ønsker å svare på, ettersom strømmetjenesten nettopp har sluppet den første traileren til en film kjent som In Your Dreams.

Filmen følger søskenparet Elliot og hans storesøster Stevie, og vi får se hvordan de to fortsetter å utforske og våge seg gjennom fantastiske landskap og drømmeverdener. Hvorfor gjør de det, spør du kanskje? De har inngått en avtale med Sandman (nei, ikke Tom Sturridges avlyste ), der den mytiske guden vil oppfylle deres eneste sanne ønske - en perfekt familie - hvis de to klarer å stå imot alt de utsettes for. Heldigvis vil de ikke være alene på denne reisen, ettersom den utstoppede sjiraffen Pony Tony er med på turen.

In Your Dreams kommer til Netflix senere i år, den 14. november, og i hovedrollene ser vi Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson, Simu Liu, Cristin Milioti og flere. Alex Woo er tilknyttet som regissør, sammen med medregissør Erik Benson.

Sjekk ut traileren for In Your Dreams nedenfor.