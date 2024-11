Drømmer får Hollywood-behandling i Inside Out spin-off-serie

HQ

Når Rileys følelser kontrolleres av et toppteam på hovedkontoret må det vel være noen som kontrollerer alle andre aspekter av den unge jentas liv, ikke sant? Det ser slik ut, for nå har vi fått en spin-off-serie som viser verdenen til Dream Productions, filmselskapet som lager Rileys drømmer.

Dream Productions utspiller seg før hendelsene i Inside Out 2, og viser hvordan Rileys drømmer blir til. Det oppstår panikk hver gang hun er i ferd med å sovne mens produksjonen går i gang, og det er forskjellige regissører for actiondrømmer, komediedrømmer og mareritt.

Serien kommer bare til å gå i fire episoder, men ut fra animasjonskvaliteten ser det ut til at vi får en Inside Out 1.5 via Dream Productions, ettersom Joy også kommer tilbake i traileren nedenfor.