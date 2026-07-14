Dronangrep på russiske skip i Azovhavet er «terrorisme» ifølge Moskva

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Bare i går rapporterte vi om den store militære operasjonen Ukraina hadde gjennomført ved hjelp av droner i Azovhavet, der de gjennomførte angrep på russiske transportfartøy. Lederen for Ukrainas dronedivisjon, Robert Brovdi, opplyste at blant målene som ble rammet i går kveld, var fem tankskip, fem tørrlastskip og en slepebåt, noe som bringer det totale antallet angrepne fartøy de siste ni dagene opp til 116.

Denne offensiven har tatt Putins regjering i Moskva fullstendig på sengen; den er avhengig av Azov-ruten for å transportere ikke mindre enn 25 prosent av Russlands totale kornproduksjon, og kilder som uttaler seg på betingelse av anonymitet, forteller Reuters at to sivile kornskip ble satt i brann mellom i går og i dag.

«Det ukrainske regimet går enda lenger enn piratvirksomhet. Pirater plyndrer i det minste og beholder byttet,» sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. «Men her gagner det verken dem eller noen andre; målet er ganske enkelt å forårsake skade og skremme. Det er terrorisme, rent og enkelt.»

Russland har trappet opp angrepene på ukrainske havner ved Svartehavet siden slutten av fjoråret, og ukrainske myndigheter sier at havnene i Odessa-regionen kan få sin månedlige korneksportkapasitet redusert med opptil en tredjedel.