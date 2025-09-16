Drone nøytralisert over regjeringsbygninger i Warszawa

HQ

De russiske dronekrenkelsene i Polen har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har polske sikkerhetsstyrker nøytralisert en drone som fløy over regjeringsbygninger i Warszawa, og myndighetene har arrestert to utenlandske statsborgere som mistenkes for å være involvert. Statsminister Donald Tusk bekreftet operasjonen, som kommer midt i en bølge av luftromskrenkelser knyttet til Russlands krig i Ukraina. "Akkurat nå nøytraliserte den statlige beskyttelsestjenesten en drone som opererte over regjeringsbygningene (Parkowa) og Belweder. To hviterussiske statsborgere ble pågrepet. Politiet etterforsker omstendighetene rundt hendelsen." Hvis du vil lese hans eksakte ord, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Gå inn!