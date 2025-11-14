Drone- og rakettangrep mot Kiev etterlater minst tre døde og 26 skadde

HQ

Russiske styrker iverksatte et stort drone- og rakettangrep mot Kiev tidlig fredag, der de traff boligblokker og utløste eksplosjoner og branner, ifølge offisielle kilder. Kievs borgermester Vitali Klitschko meldte om 3 døde og 26 skadde.

Angrepet ødela høyhus, en skole, et medisinsk anlegg og administrative bygninger i byen, som har rundt tre millioner innbyggere. Vrakrester og branner tvang frem evakueringer, og noen innbyggere søkte tilflukt i parkeringskjellere mens nødetatene forsøkte å begrense utbruddene.

Kyiv og regionen hardt rammet

Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha uttalte at omtrent 30 boliger ble skadet og oppfordret internasjonale partnere til å handle raskt med hensyn til tiltak som ble diskutert på det nylige G7-møtet i Canada. Han beskrev angrepet som et bevis på at det er et presserende behov for økt forsvarsstøtte og press på Russland, inkludert beslutninger om frosne eiendeler.

Guvernøren i Kiev-regionen rapporterte at drone- og rakettangrep også hadde skadet seks personer utenfor hovedstaden, samtidig som det brøt ut flere branner. Ukrainas luftvåpen bekreftet at russiske droner og styrte bomber var rettet mot flere andre regioner utenfor Kiev, noe som understreker den fortsatte trusselen mot sivile områder.