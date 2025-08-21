Drone som traff Polen kom sannsynligvis fra Hviterussland, sier aktor

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . En drone styrtet i natt i Polen og ødela jordbruksland og boliger i nærheten. Dette økte spenningen med Russland. Nå sier påtalemyndighetene at den sannsynligvis kom fra Hviterussland, et land som har støttet Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Forsvarsministeren kalte hendelsen en provokasjon knyttet til Russland, mens Warszawa forbereder en protestnote til Moskva. "Det er svært stor sannsynlighet for at objektet sannsynligvis kom fra Hviterussland", sa den regionale statsadvokaten i Lublin til journalister.

Etterforskerne har ikke bekreftet modellen, men tidlige vurderinger tyder på at den ligner utstyr som ble brukt i krigen i Ukraina. Den hviterussiske og den russiske ambassaden har ennå ikke kommentert saken, og Polen er fortsatt i alarmberedskap ettersom angrepene fortsetter like utenfor landets grenser.