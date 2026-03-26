Drone treffer tankskip med russisk olje nær Tyrkia

HQ

En drone har truffet en oljetanker med russisk råolje i Svartehavet nær Istanbul, og forårsaket en eksplosjon nær Bosporosstredet.

Ifølge Tyrkias transportminister Abdulkadir Uraloğlu er alle de 27 besetningsmedlemmene om bord på fartøyet, som ble identifisert som Altura, i god behold. Kystvakten ble sendt ut for å bistå skipet.

Tankskipet hadde forlatt den russiske havnen Novorossijsk med rundt én million fat olje, og ble angivelig angrepet i maskinrommet.

Hendelsen er den siste i en rekke angrep på sanksjonerte fartøyer med tilknytning til Russland, midt i den pågående spenningen i Svartehavet som er knyttet til krigen i Ukraina.

Tyrkia sier at de følger nøye med på dronerelaterte risikoer i regionen, og advarer mot trusler mot kommersiell skipsfart og navigasjonssikkerhet.