Droneangrep gjør at over 60 000 er strandet på russiske flyplasser

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at droneangrep på russisk territorium 6.-7. mai førte til omfattende stengninger av flyplasser, noe som førte til at over 350 flyvninger ble innstilt og mer enn 60 000 passasjerer ble strandet.

Store flyplasser i Moskva, inkludert Sjeremetjevo, Vnukovo og Domodedovo, opplevde hundrevis av kanselleringer og forsinkelser. Flyselskapene konsoliderte rutetabellene samtidig som myndighetene reagerte på både sikkerhetstrusler og logistiske utfordringer.