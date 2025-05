Droneangrep rammer Port Sudans marinebase midt i nye sammenstøt

HQ

Siste nytt om Sudan . Sudans hær har bekreftet at luftforsvaret avskjærte droner som var rettet mot Port Sudans viktigste marinebase på onsdag, noe som markerer en kraftig eskalering i konfliktens østlige front.

Angrepene kommer etter flere dager med angrep som har skadet viktige drivstoffdepoter og forstyrret ruter for humanitær hjelp i byen. Port Sudan, som en gang var et stabilt tilfluktssted siden borgerkrigen i 2023, står nå overfor et økende press etter at hærstyrker presset de paramilitære RSF-styrkene ut av sentrale regioner tidligere i år. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.