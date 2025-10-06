Droneobservasjon fører til midlertidige flyforstyrrelser på Oslo lufthavn

HQ

Tidlig mandag opplevde Oslos hovedflyplass kortvarige forstyrrelser etter at en pilot meldte om flere droner i nærheten av innflygingsbanen, noe som fikk myndighetene til å stanse landinger. Flere flyvninger ble forsinket eller omdirigert mens politiet vurderte situasjonen, selv om observasjonen ikke ble bekreftet. Vi har nettopp fått nyheten om at flyplassdriften raskt gikk tilbake til det normale, men hendelsen føyer seg inn i et voksende mønster av dronerelaterte forstyrrelser på europeiske flyplasser. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!