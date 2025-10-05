Droneobservasjoner over Nord-Tyskland peker mot et lasteskip som senere la til kai i Russland

HQ

Ifølge informasjon innhentet av Der Spiegel ble dronene som fløy over Nord-Tyskland for bare noen dager siden (og som nærmet seg kritisk infrastruktur), sannsynligvis styrt fra et lasteskip som navigerte i Østersjøen.

Tysk etterretning mener at det rundt 100 meter lange skipet var teknisk utstyrt for å sende ut og hente inn store droner. Etterforskerne mistenker at skipet var en del av Russlands såkalte "skyggeflåte" og seilte under flagget til et uspesifisert karibisk land.

Hendelsene har gitt Berlin ny næring til bekymringene over den stadig mer sofistikerte dronevirksomheten i europeisk luftrom. Det følger en annen nylig episode som tvang München lufthavn til midlertidig å innstille flyvninger etter at droner ble oppdaget i nærheten.

Skip del av Russlands såkalte "skyggeflåte" // Shutterstock

Tysklands innenriksminister har foreslått lovreformer for å styrke samordningen mellom forsvaret og politiet. I dag kan militæret bare skyte ned en drone hvis den flyr direkte over egne installasjoner, mens politiet har myndighet til å kontrollere luftrommet.

München lufthavn (et viktig knutepunkt for Lufthansa og Sør-Tyskland) gjenopptok driften etter å ha stanset den over natten. Stansen førte til mange kansellerte flyvninger og omdirigeringer til andre tyske og østerrikske byer, noe som berørte tusenvis av passasjerer.

Etter hendelsen skal fartøyet ha dreid østover og nådd en russisk havn i løpet av noen dager. Mannskapet skal for det meste ha vært russisk, mens skipets eier er basert i en av de baltiske statene.