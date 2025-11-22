Droneobservasjoner tvinger Eindhoven lufthavn til å stenge i flere timer

HQ

Vi fikk nettopp nyheten om at flytrafikken på Eindhoven lufthavn har blitt stanset i flere timer lørdag kveld etter flere droneobservasjoner, bekreftet den nederlandske forsvarsministeren Ruben Brekelmans på X.

Operasjonene ble gjenopptatt rundt kl. 23.00 lokal tid, omtrent to timer etter de første meldingene om forstyrrelser. Den nederlandske forsvarsministeren Brekelmans sa at militæret "tok tiltak", men nektet å dele detaljer av sikkerhetsmessige årsaker.

Eindhoven fungerer både som sivil og militær flyplass. Hendelsen fulgte etter en separat droneinntrenging på fredag, da det nederlandske militæret brukte våpen mot droner som ble observert over Volkel flyvåpenbase, omtrent 40 kilometer fra Eindhoven.

Ruben Brekelmans på X:

"Flere droner har blitt oppdaget på Eindhoven lufthavn. Sivil og militær flytrafikk har derfor blitt suspendert. Forsvarets motdroneressurser er i beredskap for å gripe inn. Politiet og KMar er også på stedet. Videre etterforskning pågår, og vi vil iverksette tiltak der det er nødvendig."

"Flytrafikken på Eindhoven lufthavn er nettopp gjenopptatt. Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, men av sikkerhetsmessige årsaker kan det ennå ikke dele mer informasjon om hvordan dette ble gjort. Forstyrrelse av flytrafikken med droner er uakseptabelt. Derfor iverksetter vi tiltak mot det."