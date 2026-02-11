Droner fra meksikanske karteller? Forvirring rundt kortvarig stenging av luftrommet på flyplassen i El Paso

HQ

Amerikanske tjenestemenn kom med motstridende forklaringer onsdag etter at Federal Aviation Administration brått stengte (og deretter raskt gjenåpnet) luftrommet over El Paso International Airport. Transportminister Sean Duffy og andre tjenestemenn i administrasjonen sa at droner fra det meksikanske kartellet hadde brutt seg inn i amerikansk luftrom, noe som førte til militær aksjon og midlertidig stenging. To personer som var orientert om saken, sa imidlertid at stengingen var knyttet til at forsvarsdepartementet testet ny motdroneteknologi og bekymringer om potensiell risiko for fly i nærheten.

FAA stoppet opprinnelig alle flyreiser sent tirsdag kveld for det de beskrev som " spesielle sikkerhetsgrunner", og jordet trafikken for det som først ble kunngjort som en 10-dagers begrensning. Ordren ble opphevet mindre enn åtte timer senere, og byrået uttalte at det ikke var noen trussel mot kommersiell luftfart. Lokale ledere sa at de ikke ble informert på forhånd, noe som utløste forvirring, omdirigerte medisinske evakueringsfly og forstyrrelser for reisende over hele Vest-Texas og sørlige New Mexico.

El Pasos ordfører kritiserte mangelen på kommunikasjon og kalte avgjørelsen uakseptabel, mens representant Veronica Escobar stilte spørsmål ved administrasjonens forklaring og sa at Kongressen ikke hadde blitt informert om noen ekstraordinær dronetrussel. Episoden utspilte seg midt i bredere advarsler fra amerikanske myndigheter om kartellenes droneaktivitet langs grensen, selv om meksikanske myndigheter offentlig har nedtonet påstander om betydelige droneangrep...