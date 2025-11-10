Droner observert flygende over NATOs atomkraftverk

HQ

Tre droner ble observert over atomkraftverket Doel i Belgia sent søndag, bekrefter operatøren av anlegget, Engie. De sier også at dronene, som ble oppdaget rundt kl. 22.00, ikke hadde noen innvirkning på driften av anlegget.

Engie presiserte senere at fem droner ble observert over Doel, ikke tre, og at de ble værende i luften i omtrent en time. Belgias Nasjonale krisesenter overvåker situasjonen, selv om ingen part har fått skylden så langt.

Søndag kunngjorde Storbritannia at de sammen med Frankrike og Tyskland vil sende personell og utstyr for å hjelpe Belgia med å bekjempe droneangrep rundt sensitive anlegg.