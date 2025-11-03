Droner observert over belgisk militærbase for tredje natt på rad

HQ

For tredje natt på rad ble uidentifiserte droner sett flygende over militærbasen Kleine-Brogel i Belgia, meldte lokale medier søndag kveld. De gjentatte innflygningene har ført til økende bekymring blant belgiske forsvarsmyndigheter, ettersom lignende observasjoner også ble rapportert ved andre militære anlegg og i nærheten av to flyplasser i løpet av helgen.

Personell ved Kleine-Brogel-basen (en av Belgias mest sensitive militære installasjoner) oppdaget dronene søndag kveld, og sendte ut et helikopter for å avskjære dem. Men flyet skal ha forsvunnet før det kom frem, og fløy nordover mot Nederland, ifølge den nasjonale kringkasteren VRT.

Etterforskning pågår midt i en større europeisk bekymring for droner

Belgias forsvarsminister Theo Francken bekreftet søndag morgen at en etterforskning var iverksatt, og beskrev hendelsen som "et klart oppdrag rettet mot Kleine Brogel". Droneaktivitet ble også oppdaget fredag og lørdag over den samme basen, som ligger i Limburg-provinsen.

Det ble rapportert om flere droneobservasjoner over de militære sonene Leopoldburg og Marche-en-Famenne, samt i nærheten av flyplassene Deurne og Ostend. Motivet og opprinnelsen til angrepene er fortsatt ukjent.

I forrige måned ble det også observert 15 uidentifiserte droner som fløy over militærbasen Elsenborn nær Belgias grense til Tyskland, noe som ytterligere reiste spørsmål om mulig overvåking eller utenlandsk innblanding.

Over hele Europa har en bølge av mistenkelig droneaktivitet intensivert debatten om EUs planer om en "dronemur", et koordinert forsvarsnettverk som skal beskytte EUs østlige grenser mot inntrengere, særlig de som antas å være knyttet til Russland.