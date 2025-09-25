Droner som forstyrrer danske flyplasser, kan ha blitt avfyrt fra skip... Her er et russisk krigsskip under etterforskning

HQ

Mens Danmark har vært i alarmberedskap på grunn av droneaktivitet som forstyrrer flyplasser og militære anlegg, har et russisk krigsskip ligget i ro like utenfor Langelands sydspiss, ifølge en rapport fra Ekstra Bladet.

All oppmerksomhet ble raskt rettet mot sivile oljetankere, som er en viktig del av Putins skyggeflåte, og som kan tjene som utgangspunkt for droneoperasjoner. Du kan selvfølgelig lese om de tre fartøyene som er under etterforskning via følgende lenke.

Men nå har det danske nyhetsbyrået ved hjelp av et helikopter lokalisert Aleksandr Shabalin, et russisk landgangsfartøy fra Østersjøflåten, som har ligget uvirksomt nær dansk farvann i flere dager. Fartøyet hadde slått av AIS-sporingssystemet sitt, noe som gjorde det usynlig i offentlige skipsdatabaser.

Aleksandr Sjabalin // Shutterstock

Skipet ble observert omtrent 12 kilometer øst for Langeland og sør for Lolland, innenfor rekkevidde av dansk luftrom, men like utenfor territorialfarvannet, noe som reiser spørsmål om dets potensielle rolle under droneforstyrrelsene.

Aleksandr Sjabalin er bevæpnet med rakettkastere, automatkanoner og luftvernkanoner, og kan frakte opptil 10 stridsvogner og 340 soldater. Skipet har tidligere vært utplassert i Syria, der det har fraktet personell og utstyr mellom Russland og den russiske militærhavnen i Tartus.

Jacob Kaarsbo, tidligere sjefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, mener at den kan ha tjent flere formål: som observasjonspost, avskrekking eller avledningsmanøver mens sivile fartøyer som mistenkes for å støtte droneoperasjoner, tiltrakk seg oppmerksomhet.

Etter overflygingen ble krigsskipet sett bevege seg nordøstover, men siden AIS er deaktivert, er den nåværende kursen ukjent. Det danske forsvaret er klar over fartøyets tilstedeværelse, men har ikke bekreftet om det har spilt noen rolle i dronehendelsene.