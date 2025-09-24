Droner som forstyrret Københavns lufthavn kan ha blitt sendt ut fra skip. Her er de tre fartøyene som er under etterforskning

HQ

Flyvninger på København lufthavn (CPH) ble innstilt i fire timer den 22. september etter at droner kom inn i begrenset luftrom. Nå antyder danske medier at dronene kan ha blitt fraktet med skip og muligens avfyrt fra dem.

Denne informasjonen ble først rapportert av det danske mediekanalen TV2 den 23. september 2025. Ifølge TV2 er tre skip under gransking. Myndighetene har ikke bekreftet noen direkte forbindelse, men alle skipene opererte i regionen på tidspunktet for hendelsen.



ASTROL-1 , et godkjent russisk lasteskip, bremset opp øst for Anholt 21. september og seilte i sikksakk i 12 timer før det passerte gjennom Øresund.

PUSHPA , et Benin-flagget tankskip som er godkjent for frakt av russisk olje, befant seg 80 kilometer sørøst for CPH da dronene dukket opp. Det ble senere eskortert av et tysk marinefartøy i fire timer.

Det norske lasteskipet OSLO CARRIER 3 ble oppdaget sju kilometer nord for flyplassen. Skipet har ingen direkte tilknytning til Russland, men har hatt russisktalende mannskap og forretningsforbindelser til Kaliningrad.



Teorien har fått oppmerksomhet etter at Københavns politi har bekreftet at de kjenner til skipene og er i ferd med å undersøke saken, så denne historien er fortsatt under utvikling.