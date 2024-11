Dronning Elizabeth II får en posthum opptreden i Paddington in Peru

HQ

Dronning Elizabeth II gikk bort i september 2022, kort tid etter at hun ble feiret på Platinum Jubilee i sommer, men den tidligere britiske monarken vil snart dukke opp på det store lerretet i en kommende film. Dronningen vil ha et kort øyeblikk i Paddington in Peru, som får kinopremiere i Storbritannia denne uken fra 8. november, før den får en bredere global lansering etterpå.

Dette blir ikke første gang dronningen dukker opp sammen med den marmeladeelskende bjørnen, for på Platinum Jubilee gjorde hun en nydelig kort sketsj med Paddington, som ble sett av flere titalls millioner, og som du kan se nedenfor.

Nå som Paddington in Peru snart er her, har du planer om å se filmen på kino?

Takk, Sky News.