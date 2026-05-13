Drop Duchy Complete Edition

HQ

At puslespill og taktikk går hånd i hånd er ikke noe nytt, men når du kombinerer fallende blokker i Tetris-stil med strategiske kamper, blir resultatet overraskende avhengighetsskapende. I det nye indiespillet Drop Duchy er målet å forme ditt eget kongerike ved hjelp av puslespillbrikker, og her er fokuset mer på å forme landet du bor på enn å flytte og manøvrere de militære styrkene dine direkte. Det høres kanskje litt rart ut til å begynne med, men du vil snart oppdage at det er en fengslende enkelhet i oppsettet, samtidig som det ligger en dybde i spillet gjemt blant skogene og åkrene.

Tetris - men med en vri!

I Drop Duchy er det ingen historie å følge, men etter en kort introduksjon kastes du rett inn i en kampanje i tre akter der målet er å beseire fiendene dine og gå seirende ut etter et par intense bosskamper. Spillet er for øvrig av roguelike-varianten, der du gjennomfører såkalte runs for å gradvis forbedre deg fra runde til runde. Hvis du liker denne sjangeren, er det mye innhold å glede seg over (for eksempel å spille som ulike hærer), men du kan også sette pris på kampene med en mer avslappet tilnærming hvis du vil unngå å investere for mye tid.

Som nevnt er hvert løp delt inn i ulike akter, og hver akt byr på en rekke utfordringer. I starten kan du pusle i fred og ro (uten fiender), og det er her du kan tjene ulike ressurser. For når du fyller hele rader med blokkene dine, kan du høste ulike ressurser, og hvis du legger til ulike hus og fabrikker på de horisontale linjene, kan resultatet også bli betydelig bedre. Det er for øvrig ikke noe tidspress, men du må tenke nøye gjennom hvor du plasserer blokkene dine, ettersom skogene genererer tre og tømmer, mens åpne åkre og jordbruksland gir mat osv.

Dette er en annonse:

Du kan ofte velge om du vil møte fiendene direkte eller ta det mer med ro - selv om sjefene blir sterkere av å vente med kampene.

Vanskelighetsgraden øker i takt med at fiendene gjør sitt inntog, men Drop Duchy håndterer kampene med en interessant vri. Du har nemlig hele tiden full kontroll, ettersom det er du som utplasserer både dine egne tropper og motstanderens styrker. Hver enhet har imidlertid ulike egenskaper å ta hensyn til, og de kan bli sterkere eller svakere avhengig av hvor de er plassert på slagmarken. Noen enheter blir for eksempel sterkere i nærheten av skog, mens andre foretrekker fjell eller andre bosetninger, og det er ved å maksimere enhetenes evner at du både kan styrke din egen hær og gjøre fienden sårbar.

Kampene finner alltid sted når blokkene er i posisjon, og du kan selv bestemme rekkefølgen på trekkene.

Du låser opp nye kort etter hvert som du spiller, og disse kan du bruke som byggesteiner for å skape et bedre kongerike.

Dette er en annonse:

Det er for øvrig et annet aspekt å huske på når det gjelder spillets kamper, og det er på slutten av hver trefning, når du igjen får bestemme rekkefølgen på hendelsene. Drop Duchy bruker et stein-saks-papir-system, der ulike enheter har en styrke og en svakhet. Dette kan du manipulere til din fordel ved å la bueskytterne dine først angripe en gruppe øksemenn (som de har en fordel mot), før de slår seg sammen med sine egne øksemenn og går løs på soldater med sverd (som de nevnte øksene ofte trumfer). Det høres kanskje litt komplisert ut på papiret, men det er et interessant system som betyr at hver brikke er viktig for det endelige utfallet.

For når røyken har lagt seg og brikkene har falt på plass, byr Drop Duchy på et sjarmerende eventyr der søt grafikk blander seg med interessant og engasjerende spill. Det er kanskje ikke en banebrytende vri på puslespillsjangeren som helhet, men det er likevel et spennende konsept med mange smarte grep. Liker du taktisk tenkning og avslappende gåteløsning, er dette et opplagt kjøp, og er du villig til å sette deg inn i alle de komplekse valgene som tilbys, vil du også finne et spill du kan bruke utallige timer på i løpet av de kommende sommermånedene.