DS avduker splitter nye No7 med en lovet rekkevidde på 740 kilometer

DS Automobiles har avduket (gjennom Top Gear) sin neste generasjons SUV, DS No7. I spissen for serien står en elektrisk versjon med lang rekkevidde som kan kjøre opptil 740 kilometer på én lading, noe som gjør den til en av de elbilene med lengst rekkevidde i sin klasse.

Ved lanseringen kan kjøperne velge mellom tre helelektriske "E-Tense"-varianter. Den mest fremtredende er den forhjulsdrevne Long Range-modellen, som kombinerer et batteri på 97,2 kWh med en enkelt motor som produserer rundt 242 hestekrefter (eller mer med en midlertidig boost-modus). Det er den versjonen som gir den overskriften 740 kilometer rekkevidde.

Det finnes også en kraftigere firehjulsdrevet variant med to motorer, som bruker det samme batteriet, men som bytter litt effektivitet mot ytelse. Den tilbyr opptil 345 hestekrefter (370 med boost), en redusert rekkevidde på rundt 680 kilometer og en 0-100-tid på rundt 5,4 sekunder. På innstegsnivået vil DS tilby en billigere forhjulsdrevet elbil med et mindre batteri på 73,7 kWh, som produserer rundt 227 hestekrefter og har en rekkevidde på opptil 500 kilometer.

Med sin kombinasjon av lang rekkevidde, premiumdesign og flere drivlinjealternativer retter DS No7 seg helt klart mot etablerte rivaler i klassen for mellomstore luksus-SUV-er - denne gangen med et sterkere trykk mot helelektrisk kjøring.