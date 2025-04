Du bør ha på deg bukser før du prøver å spille Switch 2

HQ

På mange måter ser Switch 2 nesten akkurat ut som Switch 1, og sammenlignet med selskapets nye maskinvare de siste 20 årene har den overraskende få innovative funksjoner. En av dem er imidlertid at Joy-Cons denne gangen også fungerer som mus, noe som åpner for helt nye muligheter.

Men når du spiller videospill, sitter du vanligvis ikke i et kontorlandskap foran et skrivebord, men kanskje halvt liggende i en komfortabel TV-sofa med et teppe. I disse tilfellene er ikke musespilling spesielt optimalt. The Verge fikk prøve dette under det samme arrangementet som vi her på Gamereactor besøkte, og skriver at alle testene med musefunksjoner for Switch 2 ble utført på en flat overflate som var optimalisert for mus. Men hvordan fungerer det hjemme?

Det viser seg at Nintendo faktisk har tenkt på dette, og du kan for eksempel bruke Joy-Cons som mus på beina. Men bare hvis du har på deg bukser, så ikke prøv å spille Switch 2 i undertøyet og definitivt ikke med kronjuvelene dine på full skjerm :

"På hands-on-arrangementet var hvert spill som viste frem musefunksjonene, satt opp med et fint flatt bord, men utviklerne av Switch 2 forstår at folk flest ikke spiller konsollspill med et praktisk bord i nærheten og klart til bruk. Fra rundbordskonferansen for maskinvareutviklere som fant sted på arrangementet, fikk jeg vite at du kan bruke fanget ditt som underlag, men ikke på bar hud - kontrolleren kan også ha problemer med visse tekstiler, men du må i det minste ha på deg bukser."

For å si det enkelt: Ingen Switch 2-spill for dem som ikke gidder å kle på seg skikkelig først. Hva synes du om dette?