Du er villedet hvis du ikke er enig med toppvalget i Age of Sigmars tiårets miniatyr

Siden det er ti år siden Mortal Realms ble dannet og Age of Sigmar ble introdusert for oss alle, bestemte Games Workshop seg for å la fansen velge tiårets offisielle miniatyrer. Siden Age of Sigmar har mange nydelige og detaljerte modeller å velge mellom, var kampen forståelig nok hard.

Vel, bortsett fra førsteplassen, som definitivt ble lagret for Ushoran, Mortarch of Delusion. Ghoulenes konge har like mange titler som de fleste av oss har tenner, og den grusomme skroget av en udød lord har imponert fansen siden debuten.

Ushorans modell har mye karakter. Fra kappen av menneskehoder til posituren der han senker hånden slik at du kan kysse ringene hans, føles han kongelig selv om utseendet hans forblir makabert. Et enestående valg blant de enestående suksessene i Age of Sigmar.

Hele topp 10-listen finner du nedenfor, og på Warhammers Community-side. Det er en god fordeling av minis og fraksjoner representert, og overraskende nok er listen ikke dominert av plakatguttene Stormcast Eternals. De får bare en oppføring på listen på 10. plass, så vidt forbi Mangler Squigs.

