Du får kanskje spille Halo Infinite allerede neste helg

Nærmest siden spillet ble annonsert har mange lurt på når Halo Infinite vil ha sine såkalte "Flighting"-tester, noe som de fleste andre studioer bare kaller alpha- eller beta-tester. Denne masingen eksploderte da 343 Industries ga oss den første multiplayer-traileren i juni, så det er godt å høre at flere av dere muligens får prøve det etterlengtede spillet veldig snart.

I den nyeste Inside Infinite-bloggen forteller utviklerne at planen akkurat nå er at den første skikkelige "technical preview"-testen vil starte neste helg. Her er det i hovedsak folk som har vært såkalte Halo Insidere som prioriteres før testene gradvis åpnes opp for mindre rutinerte og ferske testere. Om du ikke allerede er en Insider kan du melde deg inn her.

Denne første testen vil fokusere på de datakontrollerte bot-ene, så det vil kun være mulig å spille en Bot Arena-spilleliste hvor fire spillere kjemper mot fire bot-er. I tillegg er det Academy-modusen som både fungerer som en opplæringsdel og øvelser for å teste ut våpen og finpusse ferdigheter.

Dette er uansett bare den første, og etter hvert vil det bli mulig å teste andre deler av Halo Infinite, så det er bare å melde seg på om du ikke klarer å vente helt til "Holiday 2021".