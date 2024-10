Du har bare seks timer på deg til å fullføre The Time I Have Left

The Time I Have Left er et eventyrrollespill som ikke forventer at du skal bruke titalls eller hundrevis av timer på å utforske hver eneste krik og krok. Du har seks timer på deg til å leve i dette spillet. Seks timer til å utforske et underjordisk anlegg og finne ut av alle hemmelighetene som finnes der.

Selv om dette høres ut som grunnlaget for et skrekkspill, forklarte Juan Yite fra Ground Game Atelier at selv om The Time I Have Left kan bli skummelt, er det ikke en skrekktittel. "Så vi er ikke et skrekkspill, det er noe å si. Fordi vi har denne uhyggelige estetikken som er knyttet til fortellingen i spillet og konseptet med disse to verdenene vi leker med. Men det er ikke designet for å være noe veldig skummelt. Bare for å skremme deg litt."

The Time I Have Left ɪ er ikke et skrekkspill, noe som gjør det mulig å utvide publikummet og gi folk en sjanse til å finne ut av hemmelighetene som skjuler seg i dette interessante spillet. For mer informasjon, se hele chatten vår med Juan Yite fra IndieDevDay nedenfor :