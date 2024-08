Du kan angre valgene dine i The Casting of Frank Stone

HQ

De fleste av oss som har spilt Telltales spill, Baldur's Gate III eller et hvilket som helst av Supermassive Games' spill der du tar kritiske valg som påvirker utfallet av historien, har nok opplevd frustrasjon når valgene dine har endt i total katastrofe. Du har måttet leve med det og i beste fall fikse det i en ny gjennomspilling. Men The Casting of Frank Stone vil endre litt på dette.

I det kommende spillet introduseres en funksjon som kalles The Cutting Room Floor. De som kjøper deluxe-utgaven vil kunne bruke funksjonen fra starten av, mens de som nøyer seg med standardversjonen vil låse den opp etter å ha fullført spillet én gang. The Cutting Room Floor lar deg gjenoppleve kritiske øyeblikk der du kan se hvordan andre spillere handlet og endre historien senere. Med andre ord, hvis du roter det til midt i eventyret, trenger du ikke å spille hele spillet på nytt, men kan fortsette derfra. Vi antar at alle prestasjons- og troféjegere setter pris på dette.

Takk, Game Informer.