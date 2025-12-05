Du kan besøke Stranger Things' Hawkins på Microsoft Flight Simulator 2024 fra og med neste uke

HQ

I en crossover som du sannsynligvis ikke hadde på bingobrikken din i desember, har det blitt avslørt at Microsoft Flight Simulator 2024 vil kollidere med Stranger Things, for et nytt samarbeid som tilsynelatende bringer den fiktive byen Hawkins, Indiana til den ambisiøse simulatoren.

Vi har ikke mye å gå på om denne crossoveren ennå, da alt som har blitt delt er en veldig kort teaser på sosiale medier som ser ut til å vise et helikopter som flyr over Hawkins National Laboratory fra det populære Netflix-showet.

Utover dette vet vi at crossoveren vil ta full form 9. desember, noe som betyr at full informasjon om den uten tvil vil bli delt veldig snart. Kanskje det vil bety å måtte navigere i himmelen mens du unngår Mind Flayer...