Du kan eie en Tesla Bot for 40 dollar

Tesla Tesla er i ferd med å gå fra å være en elbilprodusent til å bli en automatiserings- og robotgigant, ettersom teknologiselskapet har store planer om flere selvkjørende biler og også fullt artikulerende, AI-drevne roboter, med mer. Vi fikk se roboten Tesla Bot i aksjon for noen måneder siden, der den serverte drinker og snakket med gjestene på et arrangement på Tesla, noe som fikk mange til å spørre hvor automatisert roboten var. Da Tesla Bot gjorde denne storslåtte opptredenen, ble det snart bekreftet at fansen ville kunne få tak i en av robotene, selv om det ville bli veldig dyrt å kjøpe en. Heldigvis finnes det et alternativ for dem som ikke er så tilbøyelige til å spytte ut en masse penger.

Tesla selger Tesla Bot actionfigurer for så lite som $ 40. Figurene kommer med over 40 individuelle deler samt 20 leddpunkter, alt mens de står over syv tommer i høyden og to tommer i bredden. Den kommer til og med med et CyberHammer-verktøy og et ladestativ, ikke at boten trenger å lades opp i det hele tatt.

Hovedfangsten med disse actionfigurene er at de for øyeblikket er utsolgt. Det er uklart når Tesla har til hensikt å levere mer lager, men når den tiden kommer, vil du kunne få tak i en av samleobjektene i skala 1:10.

