Du kan utestenge PC fra crossplay i Battlefield 6

Det har vært mange forsøk på å blande PC- og konsollspillere via crossplay i ulike førstepersons skytespill. Resultatet er imidlertid sjelden helt balansert, og mange konsollspillere er dypt kritiske til å bli tvunget til å spille mot PC-brukere i enkelte titler. I tillegg til at mus/tastatur er raskere enn en kontroller, er det som regel betydelig flere juksemakere på PC.

Men innimellom blir spillerne faktisk lyttet til, og EA er tydeligvis opptatt av at Battlefield 6 skal gjøre serien stor igjen. Derfor vil Battlefield 6 ha crossplay aktivert mellom alle formater som standardinnstilling, men i matchmaking vil konsollmotstandere bli prioritert hvis du spiller på PlayStation eller Xbox. Battlefield Studios senior konsollkampdesigner Matthew Nickerson forklarer oppsettet i et IGN-intervju:

"Det vi har på konsoller er en enkel veksling som faktisk er i spillet. Ikke alle produkter som lanseres har det tilgjengelig for spilleren. Noen spillere må grave seg gjennom alternativmenyer for å faktisk slå av crossplay, som på Xbox eller noe sånt. Vi har det i spillet, og det er bare en enkel av/på-knapp.

Når det gjelder preferanseinnstillinger, har vi akkurat det det høres ut som: Hvis du er en konsollspiller, ser vi etter andre konsollspillere i en bestemt tidsramme, og hvis vi trenger å fylle opp lobbyen mer, ser vi etter PC-spillere."

Utviklerne har også gjort en ekstra innsats for å viske ut grensene mellom PC- og konsollspillere for å la den beste fighteren vinne. Men hvis du ikke synes dette er nok, har du også det ultimate verktøyet :

"Krysspilling kun på konsoll skjer hvis du slår det av. Når du slår av den bryteren, får du i utgangspunktet bare konsoll-crossplay, og det vil si at vi ikke fyller opp med PC-spillere."

En funksjon vi er sikre på at mange av dere vil applaudere, og som flere bør følge etter. Ikke sant?