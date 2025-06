Du kan endelig lytte til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom via Nintendo Music

HQ

Nintendo har nok en gang utvidet tilbudet i sin Nintendo Music -app, og denne gangen er det et spesielt viktig tillegg som vi vet mange av dere har savnet, nemlig lydsporet fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Med tanke på hvor stort det var, er det selvsagt et like stort tillegg her. Totalt er det 344 sanger, til sammen 11 timer og 43 minutter. Kanskje er det størrelsen på bidraget som gjør at Nintendo også skriver at det ikke vil bli lagt til ny musikk i løpet av den neste uken.

Switch Spillerne vil nok uansett ha det travelt, med tanke på at Switch 2 og Mario Kart World slippes på torsdag (inkludert en oppdatert versjon av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), så vi er ikke så skuffet over dette.