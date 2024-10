Du kan få en kongelig tittel takket være Metaphor: ReFantazio

HQ

Sega og Atlus gir en heldig fan av Metaphor: ReFantazio sjansen til å bli medlem av en adelig familie. Nei, du blir ikke tvunget inn i et arrangert ekteskap eller noe sånt, for du får den nyopprettede adelstittelen Hand to the Sovereign Prince of Sealand.

Sealand er verdens minste land. Det er egentlig ikke offisielt anerkjent, og er en 11 km lang øy utenfor kysten av Suffolk, men fyrstedømmet gir deg likevel en mulighet som ingen andre. Hvis du vinner konkurransen, blir du sendt til Sealand og får tittelen din offisielt overrakt av prinsen selv.

Sega har også gjennomført en undersøkelse for å se hvor mange av Gen-Z-medlemmene som synes de burde være kongelige, og det viser seg at ganske mange av dem ikke ville hatt noe imot å ha blått blod. 45 % av Gen-Z sier at de ville tatt sjansen på å bli konge eller dronning hvis de fikk tilbud om det, og 36 % tror de kunne blitt en bedre hersker enn kong Karl III.

Dette er en annonse:

Leter du etter et kongelig kall?