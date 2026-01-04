Du kan få gratis godbiter i Monster Hunter Wilds for å feire det nye året

HQ

Vi forventer ikke et like travelt år for Monster Hunter fans som det var i 2025, ettersom det ikke er planlagt noe nytt stort mainline-tillegg til serien. Det betyr imidlertid ikke at Capcom fullstendig ignorerer Monster Hunter -fans i 2026, ettersom den neste store oppdateringen for Wilds debuterer i februar, og i mars kan vi forvente at Monster Hunter Stories 3 også gjør sin ankomst. Og dette er utvilsomt bare toppen av isfjellet i et ellers hektisk år.

I den nærmeste fremtiden har den japanske utvikleren også noen godbiter i vente for Wilds fans, som i en oppdateringsvideo presentert av produsent Ryozo Tsujimoto, har det blitt bekreftet at en nyttårsfeiringsgave nå er tilgjengelig for å snappe i spillet.

Dette inkluderer et vell av praktiske forbruksvarer og ressurser, inkludert 10 Golden Eggs, 5 Gold Relic Tickets, 10 Silver Tasliman Tickets, 25 Heavy Armor Spheres, 30 Oricalcite, og mer. Du kan legge til alle disse gjenstandene i samlingen din fra øyeblikket.

Utover dette var den eneste oppdateringen Capcom hadde å dele, at det også vil finne sted Monster Hunter Championship -arrangementer i Tokyo og Taiwan i år (i tillegg til de allerede bekreftede arrangementene i USA og Frankrike), med det japanske arrangementet planlagt til Monster Hunter Festa 2026.