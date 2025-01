Du kan få tidlig tilgang til Baldur's Gate III Patch 8

HQ

Baldur's Gate III Patch 8 blir spillets siste store innholdsoppdatering, og Larian sender dette rollespillet av gårde med et smell. Fotomodus, nye underklasser for hver hovedklasse, og cross-play mellom alle tilgjengelige plattformer. Å legge til alt dette i en patch er ingen enkel bragd, og det er derfor en stresstest er på vei senere denne måneden.

Som Larian forklarer i et innlegg på Steam, er stresstesten - som tilfellet var med andre store oppdateringer - for å sikre at ting går greit når oppdateringen lanseres ordentlig. For spillere betyr dette at du i hovedsak kan få tidlig tilgang til innholdet, hvis du registrerer deg på lenken i innlegget.

Det viktigste som Larian ønsker å teste ut i denne oppdateringen ser ut til å være cross-play-elementet i den, da dette krever at mange systemer jobber sammen samtidig. Vi har fortsatt ikke en fast utgivelsesdato for den fullstendige lanseringen av Patch 8, men den bør ikke være for langt unna nå.