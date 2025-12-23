Du kan ikke lenger bruke Dreamcast til å surfe på nettet

HQ

Hvilken nettleser bruker du? Kanskje du har kjørt deg fast i Chrome? Eller har du byttet til noe unikt som Brave? Er du en av dem som har gjenoppdaget Edge?

Hvis du svarer Dreamcast-nettleseren PlanetWeb (antageligvis færre mennesker enn det er plass til i en liten bil), har vi dårlige nyheter. Du har sikkert lagt merke til at den ikke lenger fungerer slik den gjorde for kort tid siden. Fankontoen Dreamcast Live (via Kotaku) forklarer hvorfor :

"Trist nyhet, folkens. Etter over 25 år med støtte, har Google endelig avviklet støtten for Dreamcast-nettlesere. ☹️"

Dreamcast regnes for å være den første konsollen som integrerte internett som en naturlig del av maskinvaren, noe verken den påfølgende Gamecube eller PlayStation 2 hadde. I en tid da smarttelefoner ikke engang var påtenkt, og folk ikke hadde datamaskiner hjemme, ga Segas konsoll mange deres første mulighet til å surfe på nettet hjemmefra uten å måtte bruke skolens datarom eller internettkafeer.

Men nå er det slutt. Det er mulig at det finnes fungerende og uoffisielle entusiastløsninger, men nesten nøyaktig 25 år etter at Sega trakk ut støpselet på sin elskede konsoll, forsvinner den nå offisielt fra World Wide Web.

Brukte du konsollens nettleser i internettets barndom?