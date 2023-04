Du kan ikke lenger dele Xbox-skjermbilder direkte til Twitter

HQ

I mange, mange år har du vært i stand til å dele skjermbilder tatt på Xbox direkte til Twitter. Sent i går ble ikke dette et alternativ lenger. Årsaken til at dette ble fjernet er at Twitter, ledet av Elon Musk, har bestemt seg for å belaste selskaper en "startavgift" på $ 42,000 for å få tilgang til API-funksjonene.

Dessverre påvirker dette også Xbox Game Bar på Windows 10 og 11, men ikke Xbox-appen på smarttelefoner. Flere tredjeparter gjør også angivelig det samme (fjerner delingsstøtte), men vi har ikke hørt noe om Nintendo eller Sony ennå.

Selv om vi forstår at Twitter trenger å tjene penger er det å ta betalt for å dele ting på sosiale medier i utgangspunktet en kontraproduktiv måte å gjøre det på, eller hva tror du?

Takk, Windows Central