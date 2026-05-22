Du kan kjøpe en ekte versjon av James Bonds klokke fra 007 First Light

HQ

IO Interactive har gjort grundig research når det gjelder å skape sin versjon av den unge James Bond for 007 First Light, blant annet ved å engasjere Lana Del Ray til å spille inn en offisiell sang til åpningssekvensen, og ved å samarbeide med en lang rekke etablerte partnere som er kjent for å være sentrale aktører i James Bond-serien.

På dette punktet bruker Bond Omega-klokker i spillet, inkludert en spesialutgave som er laget spesielt for 007 selv. Og det virkelig spennende er at denne klokken også er en ekte klokke, et tilbehør du kan kjøpe og bruke personlig til den helt rimelige prislappen på 7 900 pund.

Klokken er en Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light edition, som måler 44 meter og har et urhus i rustfritt stål. Den har en polert svart keramisk bezelring med en dykkerskala i hvit emalje, samt lasergraverte bølger og en solurring ved klokken 3 som er utført i PVD-bronsegull. Remmen er en NATO-reim inspirert av 007 First Light, med elementer fra klokken som Daniel Craig hadde på seg i sitt siste Bond-eventyr, No Time To Die.

Hver klokke leveres også i en spesiell presentasjonseske med tema fra kofferten som bærer klokken i spillet, og du kan se hvordan denne elegante klokken ser ut nedenfor.